Doppelte Überraschung! Erst durfte sich das Fox-Publikum bei The Masked Singer über Superstar Rumer Willis (30) im Löwen-Kostüm freuen, dann machte die Schauspielerin im Gespräch auch noch eine für alle unerwartete Ankündigung. Nachdem sie es in dem Gesangswettbewerb in die Top 5 schaffte, will die Tochter von Bruce Willis (63) und Demi Moore (56) nun ein eigenes Album auf den Markt bringen. Erscheinen soll die Scheibe noch in diesem Jahr.

"Wenn ich künftig einen Bruce-Willis-Film sehe, werde ich immer denken: 'Oh, das ist ein Löwen-Vater'", hieß es zunächst scherzhaft aus der Jury. Im Interview im E!News-Format Daily Pop verriet Rumer später, dass sie zunächst ihrer Mutter und ihren beiden Schwestern Tallulah Willis (25) und Scout LaRue Willis (27) verraten habe, dass sie hinter der Maske steckt. Erst kurz vor dem Showfinale habe sie das dann auch ihrem berühmten Vater erzählt. Auf die Frage, ob nach dem Gesangserfolg in der Show nun auch ein eigenes Album zu erwarten sei, kam dann die überraschende Antwort: "Ja, natürlich. Ich hoffe, es wird bis zum Jahresende fertig sein."

Ihre Musik werde aus vielen Richtungen beeinflusst, erzählte Rumer. Im Moment sei sie dabei, ihren eigenen Sound zu finden. Jazz und Blues, den ihr Vater viel gespielt habe, werde eine Rolle spielen. Sie werde aber in jedem Fall versuchen, der Musik eine gewisse Art von Relevanz zu geben, so wie es zum Beispiel Amy Winehouse (✝27) stets gelungen sei.

Getty Images Rumer Willis im Januar 2019

Anzeige

Instagram / rumerwillis Rumer Willis an ihrem 30. Geburtstag mit Freunden und Familie

Anzeige

Getty Images Rumer Willis bei den SAG-Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de