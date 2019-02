Erneuter Baby-Segen für Robin Thicke (41)! Der Musiker und seine April Love Geary (24) schweben im Moment wohl absolut im Himmel: Erst im Februar vergangenen Jahres erblickte das erste gemeinsame Kind der beiden, Töchterchen Mia Love Thicke (1), das Licht der Welt. Im August folgte dann schon die nächste frohe Nachricht: Das Paar verkündete, erneut Nachwuchs zu erwarten. Eigentlich sollte der ausgerechnet an Robins Geburtstag, am 10. März, das Licht der Welt erblicken. Aber jetzt war es doch schon so weit: Robin und seine April sind erneut Eltern eines Mädchens geworden!

Das verkündete der "Blurred Lines"-Interpret nun höchstpersönlich auf Instagram. Mit einem süßen Schnappschuss, der ihn selbst mit seinem kleinen Baby auf dem Arm zeigt, teilte er die tollen News mit seinen Fans. Zum Posting verriet der 41-Jährige auch direkt den Namen der kleinen Dame: "Lola Alain Thicke ist an diesem Morgen vom 26. Februar 2019 um 8.21 Uhr geboren. Danke, Gott und April Love für diesen Segen!" Auch April meldete sich bereits auf dem Portal zu Wort. Zu einem niedlichen Bild schrieb sie: "Mein wunderschönes Babygirl, ich bin jetzt schon so verliebt in dich. Deine große Schwester ist auf dem Weg, um dich zu treffen."

Damit dürfte das Familienglück von Robin und April perfekt sein. Erst an Weihnachten machten die Turteltauben Nägel mit Köpfen und verlobten sich. Nun, nach vollendeter Schwangerschaft und mit einer erneuten Kinder-Krönung ihrer Liebe, lässt die Hochzeit wohl bestimmt nicht mehr lange auf sich warten.

Getty Images Sänger Robin Thicke und seine Freundin April Love Geary

Instagram / aprillovegeary Robin Thicke, April Love Geary mit ihrer Tochter Lola Alain Thicke

Instagram / aprillovegeary Robin Thicke und April Love Geary nach ihrer Verlobung an Weihnachten 2018

