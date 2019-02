Bekommen Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) nun also ein Töchterchen? In wenigen Wochen erblickt ihr königlicher Nachwuchs das Licht der Welt. Ob die superverliebten Eltern ein Mädchen oder einen Jungen bekommen, bleibt ein gut gehütetes Geheimnis – jedenfalls bis jetzt! Meghan feierte kürzlich in New York eine exklusive Baby-Shower und ließ dafür alles im Hotel The Mark herrichten. Natürlich packte auch der Chefkoch der Luxusabsteige kräftig mit an – und könnte in einem Clip im Netz nun das Geschlecht verraten haben!

Das Video seiner Instagram-Story zeigt einen reichlich gedeckten Tisch mit allerlei Süßkram. Dazu schreibt Gourmet Jean-Georges Vongerichten sowohl "Anfang dieser Woche" als auch die Hashtags #Royal und #BabyShower. Die Royal-Fans sind ganz aufgeregt, denn eine Farbe sticht ihnen beim Betrachten direkt ins Auge: Rosa! Egal ob Macarons oder Cupcakes – viele der schmackhaften, rosaroten Leckereien könnten auf eine Tochter hindeuten.

Dieser Annahme würde allerdings die Aussage eines Insiders widersprechen, der gegenüber Mirror beteuerte: Meghan höchstpersönlich habe bei der Windel-Party verraten, dass sie einen Sohn bekomme.

James Whatling/ MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry bei ihrem Staatsbesuch in Marokko

Instagram / chefjgv Screenshot Instagram-Story von Jean-Georges Vongerichten

MEGA Herzogin Meghan in Marokko im Februar 2019

