Was für ein seltener Anblick! Seit Anfang 2016 führten Katy Perry (34) und Orlando Bloom (42) eine On-Off-Beziehung und am Valentinstag dieses Jahres machte der Schauspieler endlich Nägel mit Köpfen: Er hielt um die Hand seiner Langzeit-Freundin an. Seitdem sind die beiden super happy – doch auf gemeinsame Kuschelbilder mussten die Fans bislang meist verzichten. Bis jetzt! Nun zeigten sich die beiden ganz vertraut auf offener Straße.

Auf der Vanity Fair Oscar Party ließ sich der 42-jährige Hottie noch ohne seine bessere Hälfte ablichten. Aber auf dem Weg zur geheimen Oscar-After-Party von Beyoncé (37) und Jay-Z (49) zeigten sich die frisch Verlobten wenig später dann aber endlich gemeinsam. Arm in Arm schlenderte das Paar über die Straßen West Hollywoods zu der Mega-Feier.

Die große Sause fand im noblen Hotel Chateau Marmont statt. Zur Party des Power-Couples waren neben den Turteltauben auch Rihanna (31), Leonardo DiCaprio (44), Jennifer Lopez (49) und viele weitere Megastars geladen. Der perfekte Anlass also für die Verliebten, mit ihren Freunden auf die Verlobung anzustoßen.

Getty Images Orlando Bloom auf der Vanity Fair Oscar Party 2019

Getty Images Jay-Z und Beyoncé 2015 in New York

Apega/WENN.com Katy Perry 2019 in Los Angeles

