Die Wollnys bekommen einen zusätzlichen Sendeplatz! Längst erreichte die Großfamilie rund um Familienoberhaupt Silvia Wollny (54) Kult-Status und zieht bereits seit acht Jahren immer wieder zahlreiche Zuschauer vor die heimischen Fernseher. Die beliebte Reality-Doku läuft dabei so erfolgreich, dass sie gleich zwei andere Sendungen aus dem TV-Programm verdrängt. Die Formate Berlin - Tag & Nacht und Köln 50667 müssen der zehnköpfigen Familie weichen!

Laut Promipool bekommt die Sendung über das Leben der aus Neuss stammenden Familienbande einen zusätzlichen Sendetermin: Zuschauer können sich bald jeden Nachmittag ab 14 Uhr Wiederholungen des Reality-Formats angucken. Dafür fliegen die alten Folgen der Stadt-Formate "Berlin - Tag & Nacht" und "Köln 50667" aus dem Programm. Die neueste Staffel der Wollnys wird aber wie gewohnt mittwochs zur Primetime laufen.

Fans zeigten sich auf Facebook über den Programmwechsel verärgert. So kommentierte ein wütender User: "Gibt es auch hier noch was anderes als die Wollnys? Nervt allmählich!" Was sagt ihr dazu, dass die Reality-Doku bald in doppelter Ausführung im Fernsehen läuft? Stimmt in der Umfrage ab!

Berlin – Tag & Nacht, RTL II Aktueller "Berlin – Tag & Nacht"-Cast

Anzeige

RTL II Der "Köln 50667"-Cast

Anzeige

Instagram / wollnysilvia Die Familie Wollny

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de