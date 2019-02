Lindsay Lohan (32) macht von sich reden – und zwar positiv! Allerdings nicht mit ihrer neuen MTV-Reality-Show "Lindsay Lohan's Beach Club". Eigentlich wollte Lindsay mit dieser Sendung wieder auf sich aufmerksam machen – doch das ging nach hinten los. Den schlechten Quoten zufolge interessiert es die Zuschauer nicht besonders, wie die Schauspielerin einen Strandclub auf der griechischen Insel Mykonos führt. Bei einem Auftritt in Paris hingegen zog sie gekonnt alle Blicke auf sich, denn: Lindsay betörte in einer durchsichtigen Bluse!

Am vergangenen Dienstag besuchte sie die Saint Laurent Show im Rahmen der Paris Fashion Week. Dass sie unter den Gästen hervorstach, ist kein Wunder: Ihre durchsichtige schwarze Bluse gab nicht nur den Blick auf einen schwarzen Spitzen-BH frei, sondern ließ auch viel nackte Haut durchschimmern. Den aufregenden Look rundete sie gekonnt mit ebenfalls schwarzen Shorts mit weißen Punkten und Ankle Boots ab.

Insgesamt fiel der ehemalige Disney-Star in Paris mit seinem attraktiven Äußeren auf. Ob Lindsay ihre Schönheit jedoch ausschließlich Mutter Natur zu verdanken hat? Ein Arzt will wissen, dass sie sich mehrmals unters Messer gelegt habe. "Lindsays Nase wirkt viel schlanker als früher", erklärt der Experte gegenüber Mirror. Aber auch dem Wangenbereich, den Lippen und möglicherweise auch den Brüsten der US-Amerikanerin sähe man einen Eingriff an.

Neil Warner / MEGA Lindsay Lohan in Paris, 2019

Chance Yeh/Getty Images Lindsay Lohan

Getty Images Lindsay Lohan bei den Elle Style Awards

