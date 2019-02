Bloß keine Missverständnisse! Geht es um ihre Verlobung mit Fußballer Jacob Blyth, lässt Geordie Shore-Star Holly Hagan (26) derzeit wirklich nichts anbrennen. So betont die Blondine öffentlich immer wieder, mit Jacob habe sie endlich den Mann ihres Lebens gefunden. Und loslassen will sie den ganz bestimmt nicht wieder: Zur Sicherheit hat sie ihrem Stürmerstar nun schon mal ihre exakten Vorstellungen zum Verlobungsring übermittelt.

"Er ist definitiv der Richtige", erklärt Holly der Daily Mail und kommt dann schnell auf den Verlobungsring zu sprechen: "Ich habe ihm meine Größe mitgeteilt… Ich habe alles getan, um ihn genau wissen zu lassen, welchen Ring ich will." Und kichernd sie fügt hinzu: "Ich will ja nicht, dass er unvorbereitet ist." Zweifellos gut vorbereitet ist Holly selbst, denn beim Verlobungsring fangen ihre Gedanken gerade erst an. So stellt sie fest, dass das Zusammenziehen nur noch eine Frage der Zeit sei. "Es wird nach dem Sommer sein, weil wir noch nicht wissen, wo er beim Fußball sein wird. Aber wir werden es schaffen".

Fehlt fast nur noch die Hochzeit – und natürlich hat Holly auch dazu klare Vorstellungen: "Wenn wir heiraten, würden wir auf Ibiza heiraten, weil es da so schön ist." Nur ein Kind noch vor der Ehe schließe sie aus, denn da wisse sie nicht, "wie das in den Alltag passen soll."

Instagram / hollygshore Jacob Blyth und Holly Hagan

Anzeige

Instagram / hollygshore Holly Hagan, Reality-Star

Anzeige

Instagram / hollygshore Holly Hagan und Jacob Blyth

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de