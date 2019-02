Julia Helm ist eine der Kandidatinnen in der neuen Staffel von Germany's next Topmodel. Unerfahren vor der Kamera ist sie jedoch nicht: Die Ulmerin betreibt einen eigenen YouTube-Kanal und hatte bereits vor Beginn ihrer Teilnahme an der Model-Show über 100.000 Follower auf Instagram – und auch für Model-Mama Heidi Klum (45) ist die 23-Jährige keine Unbekannte: Julia nahm bereits an der neunten Staffel der ProSieben-Show teil!

In ihrer Instagram-Story verriet sie, dass sie vor fünf Jahren eine Freundin zum GNTM-Casting begleitet habe und vor Ort von dem Beauty-Guru Boris Entrup (40) angesprochen worden sei. "Das Problem war dann, dass ich gar nicht mitmachen wollte. Ich wurde überredet zum Casting", ergänzte sie. Tatsächlich konnte Julia überzeugen und kam eine Runde weiter. Kurz vor Beginn der Dreharbeiten habe sie aber abgesagt und sei doch noch aus der Show ausgestiegen.

Die damals 18-Jährige hatte nämlich gerade erst eine Ausbildung angefangen. "Jetzt mit 23 fühle ich mich einfach bereit dazu", zeigte sie sich selbstsicher. 2014 gewann Stefanie Giesinger die Show. Die heute 22-Jährige arbeitet seitdem nicht nur erfolgreich als Model, sondern hat es sogar auf die Kinoleinwand geschafft.

Instagram / juliajhm Julia Helm, GNTM-Kandidatin 2019

Instagram / juliajhm Julia Helm, Influencerin

Instagram / juliajhm "Germany's next Topmodel"-Anwärterin Julia

