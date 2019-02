Nun reicht es ihr endgültig! "The Only Way Is Essex"-Star Gemma Collins (38) hat deutliche Konsequenzen gezogen. Nachdem Freund James "Arg" Argent (31), ebenfalls aus britischen TV-Shows wie "The Jump" oder "Celebs Go Dating" bekannt, gleich mehrfach seine gute Kinderstube vergessen hatte, blieb Gemma im Grunde nur noch ein Weg offen: Sie setzte den treulosen Rüpel nun mit Schwung vor die Tür.

Dem Rausschmiss, über den The Sun berichtet, waren gleich mehrere No-Gos vorausgegangen. So hatte Arg heimlich ein Schnarch-Video seiner Liebsten veröffentlicht, das sich anschließend schnell im Netz verbreitet hatte. Dessen nicht genug, soll On-Off-Freund Arg seine Gemma gleich mehrfach heftig beleidigt haben, darunter mit derben Sprüchen wie: "Du bist ein fetter Witz einer Frau. Ein absoluter Unfall …" Auch soll sich Arg wenig Gentleman-like über die Fettpölsterchen seiner Liebsten amüsiert haben. Doch das Fass zum Überlaufen brachte wohl erst das Schnarch-Video – und die 38-Jährige zog die Reißleine.

Eine Vertraute von Gemma, bekannt auch als "GC" erzählt dem UK-Blatt, die TV-Blondine habe es zunächst gar nicht fassen können, dass er sie beim Schnarchen gepostet habe. Das sei einfach völlig inakzeptabel und demütigend gewesen. Vor allem aber sei sie überzeugt: "Arg hätte das nie getan, wenn er sie wirklich lieben würde."

Getty Images James Argent und Gemma Collins im Januar 2019 in London

Instagram / gemmacollins1 Gemma Collins im Dezember 2018

Getty Images James Argent und Gemma Collins, britische Reality-TV-Stars

