Endlich zeigt sie auch ganz offiziell ihren fetten Liebes-Klunker! Jennifer Lawrence (28) schwebt gerade auf Wolke sieben: Nach nur sechs Monaten Beziehung hat sich die Schauspielerin mit ihrem Freund Cooke Maroney verlobt! Ihren funkelnden Verlobungsring trägt die Blondine seither brav – Bilder mit dem Schmuckstück gab es jedoch bislang nur von den Paparazzi. Nun präsentiert die Bald-Ehefrau den Stein aber selbst stolz auf einem Event!

Am Dienstag besuchte die "Tribute von Panem"-Darstellerin die Paris Fashion Week zur Show des Designers Christian Dior. Neben einem schicken grauen Stoffkleid mit schicker Sonnenbrille kombinierte die Beauty ihren Ring zum Outfit. Und das funkelnde Stück passte perfekt zum eleganten Look: Jens Ring ist schlicht und schmal gehalten, lediglich der riesige, viereckige Diamant funkelt und strahlt von ihrem Finger.

Ob die 28-Jährige wohl auch bald erste Details zu ihrer Traumhochzeit preisgeben wird? Beim Thema Familienplanung soll sie zumindest in Gegenwart ihrer Freunde ziemlich offen sein, wie ein Insider der US-InTouch verraten hat: "Jennifer will unbedingt eine Familie mit Cooke gründen. Sie sagt, sie sei begeistert, weil sie weiß, sie werden die süßesten Babys haben."

Getty Images Jennifer Lawrences Verlobungsring

Getty Images Jennifer Lawrence bei der Paris Fashion Week am 26. Februar

Splash News Jennifer Lawrence und Cooke Maroney in New York im Februar 2019

