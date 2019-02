Darauf haben die Fans sehnsüchtig gewartet! Seit Jennifer Lawrence (28) mit ihrem Partner Cooke Maroney verlobt ist, sind alle Blicke auf sie – und vor allem auf ihre Hände – gerichtet. Paparazzi sind schon seit Wochen heiß darauf, einen Blick auf den Verlobungsring der Schauspielerin zu werfen und ihn ablichten zu können. Nun ist es den Fotografen tatsächlich gelungen: Sie erwischten die Hollywood-Beauty endlich mit ihrem Klunker – und der kann sich definitiv sehen lassen!

Eigentlich war Jennifer stets bemüht gewesen, das Schmuckstück geschickt zu verstecken. Ob im Handschuh oder in der Tasche – in der Öffentlichkeit hatte sie ihre Hand immer schnell verschwinden lassen. Während eines Treffens mit ihren Freundinnen in New York konnte man am Donnerstag erstmals einen Blick auf das funkelnde Accessoire am linken Ringfinger der Oscar-Preisträgerin werfen. Wie Daily Mail außerdem berichtet, habe die zukünftige Braut die ganze Zeit über beide Ohren gestrahlt und sehr glücklich gewirkt.

Mehr Details zum Ring sind bis jetzt nicht bekannt – auch in puncto Antrag hält sich das Paar noch mit Infos zurück. Generell versucht Jennifer momentan, ihr Privatleben so gut es geht aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, was womöglich daran liegt, dass ihr Verlobter Cooke mit dem Rampenlicht so gar nichts am Hut hat.

Getty Images Jennifer Lawrence

Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin

Splash News Jennifer Lawrence und Cooke Maroney in New York im Februar 2019

