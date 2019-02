Wer tritt gegen Lucas Cordalis (51) an? Dass der Schlagerstar an Schlag den Star teilnehmen wird, hat seine Frau Daniela Katzenberger (32) vor Kurzem in einem Interview verraten. Das sei auch der Grund, warum der Wahl-Mallorquiner aktuell etwas angespannt sei. Wer gegen ihren Mann antreten würde, behielt sie jedoch für sich – nun ist aber auch dieses Geheimnis gelüftet: Ur-Bachelor und Neu-Stripper Paul Janke (37) wird der Widersacher des 51-Jährigen sein!

Das verriet Paul höchstpersönlich auf seinem Instagram-Account. Zu einem Foto, auf dem er entspannt in einem Pool abhängt, schrieb er: "Noch habe ich gut lachen. Am 16. März 2019 wird es ernst. 'Schlag den Star' gegen Lucas Cordalis. Das wird ein echter Kampf werden." Er freue sich darauf, ließ er seine Follower wissen.

Den Sieg in der vergangenen Ausgabe von "Schlag den Star" trug Sasha (47) davon: Der Sänger setzte sich beim Promi-Duell vor zwei Wochen gegen TV-Koch Tim Mälzer (48) durch. Neben Ruhm und Ehre heimste er das Preisgeld von 100.000 Euro ein. Aber wer wird sein Nachfolger? Stimmt ab!

