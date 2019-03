Die Vampirjägerin ist zurück! Ganze 16 Jahre ist es her, dass die letzte Klappe der Mystery-Serie Buffy – Im Bann der Dämonen fiel. Die Geschichten um die Jägerin Buffy, gespielt von Sarah Michelle Gellar (41), brachte es auf stolze 144 Folgen in sieben Staffeln. Jetzt ließen einige Schauspieler die Erinnerungen an die Fantasy-Horror-Reihe aufleben! Zahlreiche ehemalige Serienstars feierten eine Reunion – doch eine hat gefehlt!

Ganze elf Mitglieder des ehemaligen "Buffy"-Casts waren laut Daily Mail bei der Wizard World Comic Con in Portland zu sehen, die am vergangenen Wochenende stattfand. Darunter auch How I Met Your Mother-Star Alyson Hannigan (44), bekannt als die schüchterne, aber treue Hexe Willow an Buffys Seite. Auch ihr Serienschwarm Xander, gespielt von Nicholas Brendon (47), war mit von der Partie sowie James Marsters (56), der den platinblonden Vampir Spike darstellte – der einzige seiner Art, der eine Seele hat. Doch eine tragende Figur fehlte: Buffy höchstpersönlich! Denn Sarah war nirgends zu sehen. Dafür haben die Anwesenden ihre Reunion mit einem Instagram-Pic gefeiert: Charisma Carpenter (48) postete das auf ihrem Profil. Die 48-Jährige übernahm damals die Rolle von Cordelia Chase, die eine Liaison mit Xander hatte.

Im Spin-Off Angel – Jäger der Finsternis" waren einige der Darsteller wieder anzutreffen. So auch Charisma, die am Ende der dritten Staffel von "Buffy" nach Los Angeles ging, wo die Handlung von "Angel" wiederum begann.

Getty Images Alyson Hannigan bei den Emmy Awards im September 2018

Anzeige

Online USA / Getty Images Der Cast von "Buffy – Im Bann der Dämonen"

Anzeige

Getty Images Sarah Michelle Gellar in "Buffy – Im Bann der Dämonen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de