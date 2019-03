Vor einigen Tagen machte der vermeintliche Fremdgeh-Skandal von Jordyn Woods (21) und Tristan Thompson (27) die Runde. Besonders hart traf es dabei Khloe Kardashian (34), die On-Off-Freundin des Basketballers und Nahestehende von Jordyn. Dass Kylie Jenners (21) ehemalige BFF jetzt in einem Interview ihre Sicht der Dinge schildert, schmeckt der Mutter einer Tochter gar nicht: Khloe bezichtigt Jordyn jetzt ganz öffentlich der Lüge!

Wer sagt hier nur die Wahrheit? Nachdem die 21-Jährige im Talk mit Jada Pinkett Smith (47) ihre Version der Geschehnisse erläuterte, meldet sich jetzt die betrogene Unternehmerin zu Wort. Via Twitter lässt sie an dem Model kein gutes Haar. "Warum lügst du Jordyn? Wenn du schon versuchst, dich selbst zu retten, indem du an die Öffentlichkeit gehst – statt mich persönlich anzurufen und sich zu entschuldigen – sei zumindest ehrlich mit deiner Geschichte", schreibt die 34-Jährige. Khloe unterstreicht: "Du bist der Grund, warum meine Familie zerstört ist!"

Die Influencerin hingegen sieht das ganz anders. "Ich weiß, dass ich nicht der Grund bin, warum Tristan und Khloe nicht mehr zusammen sind", erzählte sie in der Netz-Show Red Table Talk. Dabei unterstrich sie vehement: Sie sei einfach keine Familien-Zerstörerin!

Instagram / jordynwoods Jordyn Woods, Influencerin

Anzeige

Splash News Tristan Thompson und Khloe Kardashian im Januar 2019

Anzeige

Jesse Grant/ Getty Images Jordyn Woods beim "NBA All-Star Weekend" 2018

Anzeige

Wie findet ihr Khloes Statement? Total legitim! Etwas übertrieben! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de