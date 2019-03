Seine Freunde und Serienkollegen sind in dieser schweren Zeit für Luke Perry (52) da: Der Schauspieler wurde am Mittwochvormittag mit dem Rettungswagen aus seinem Haus in Sherman Oaks in Kalifornien ins Krankenhaus eingeliefert – der 52-Jährige hatte einen Schlaganfall erlitten! Aktuell soll er unter Beobachtung bleiben und noch weitere Tage in der Klinik verbringen. Der Vorfall bewegt aktuell seine Schauspielfreunde – sie nehmen im Netz Anteil!

Mit der Serie Beverly Hills, 90210 feierte Luke in den 90ern große Erfolge. Seinen damaligen Arbeitskollegen liegt er auch heute noch am Herzen. Serien-Freundin Shannen Doherty (47) ließ ihm auf Instagram Genesungswünsche zukommen: "Mein Freund. Ich halte dich ganz fest und gebe dir Kraft. Du schaffst das", schrieb sie unter ein gemeinsames Bild aus ihrer Serien-Vergangenheit. Auch Ian Ziering (54) dachte auf seiner Social-Media-Seite an Luke: "Ich kann gar nicht ausdrücken, was mein Herz gefühlt hat, als ich die schockierende Nachricht gehört habe. Lasst uns alle hoffen, dass er bald wieder gesund wird!"

Seit 2017 ist Luke auch als Fred Andrews in der Netflix-Produktion Riverdale zu sehen. Auch von dort wünschten ihm seine Soap-Freunde nur das Beste. Lili Reinhart (22) schrieb auf ihrem Instagram-Account: "Ich denke an dich, Luke. Und ich bete für deine rasche Genesung." Lilis Partner Cole Sprouse (26) hielt sich bei seinen Worten kurz, aber nicht minder emotional: "Ich liebe dich, mein Freund", postete er zu einem Pic mit dem lachenden TV-Star.

