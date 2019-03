Würde Vanessa Prinz ihre Suche nach der großen Liebe auf eine weitere Kuppelshow ausweiten? In der vergangenen Staffel des Flirt-Formats Der Bachelor verguckte sich die hübsche Blondine ordentlich in Andrej Mangold (32) – doch die Accessoire-Designerin schrammte knapp am Finale vorbei und landete auf dem dritten Platz. Hätte sie nun vielleicht Lust, den Spieß bei der Partnersuche einmal umzudrehen? Im Promiflash-Interview verrät Vanessa jetzt, ob sie sich vorstellen könnte, die nächste Bachelorette zu werden!

"Ich sage niemals nie. An sich finde ich es gut, jetzt erst einmal alles sacken zu lassen und ich genieße auch die Zeit für mich und die Ruhe, denn so ein Abenteuer ist für alle Beteiligten auch sehr anstrengend", stellte Vanessa klar. Doch ausschließen möchte sie es nicht, selbst mal die Rosen zu verteilen: "Dennoch wäre es auch interessant, einmal die andere Seite kennenzulernen", erklärte sie weiter.

Mögliche Kandidaten gäbe es offensichtlich genug – nach der Ausstrahlung der Kuppelshow bekam Vanessa nämlich bereits Angebote im Netz: "Ich bekomme schon hin und wieder Nachrichten von Männern, aber ich finde, dass sich Instagram nicht wirklich dafür eignet, jemanden kennenzulernen", berichtete die 26-Jährige. Findet ihr, sie würde eine gute Bachelorette abgeben? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

TV NOW Andrej Mangold und Vanessa Prinz bei "Der Bachelor" 2019

Instagram / vanerazzi Ex-"Der Bachelor"-Kandidatin Vanessa Prinz

Instagram / vanerazzi Vanessa Prinz, Ex-"Der Bachelor"-Teilnehmerin

