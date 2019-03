Sie übernimmt demnächst den Las-Vegas-Strip! Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Britney Spears (37) ihre geplanten Auftritte in der Wüstenmetropole komplett absagen muss. Doch auf einen Star-Auflauf müssen die Besucher der Stadt, die niemals schläft, dennoch nicht verzichten: Neben Lady Gaga und Rapper Drake (32) verkündete auch Stimmwunder Christina Aguilera (38) ihre Ankunft. Jetzt meldete sich eine weitere Promi-Lady zu Wort: Janet Jackson (52) bekommt ebenfalls eine Vegas-Show!

Die Sängerin plane laut Daily Mail 15 Shows in drei Monaten im Theater des ehemaligen Monte Carlo Resorts. "Metamorphosis" soll ihre Lebensgeschichte in musikalischer Form erzählen: Die Show solle zeigen, wie Janet von einem jungen Mädchen voll Selbstzweifel zu einem globalen Superstar wurde! Die Ausnahmekünstlerin wolle ihren Fans vor allem von Selbstliebe, Empowerment, Mutterschaft und Aktivismus erzählen – neben den Herausforderungen, denen sie sich persönlich stellen musste. Mitglieder des Fanclubs der Grammy-Preisträgerin haben ab dem 27. Februar Zugang zu einem exklusiven Vorverkauf für das Konzert.

Vor Kurzem wurde auch bekannt, dass die 52-Jährige in Glastonbury ihre erste britische Show seit acht Jahren plant. Laut The Sun glaube sie, dass ihr Comeback auf der Worthy Farm im "großen Stil" passieren wird. Ein Insider von Glastonbury berichtete außerdem: "Janet will ihre Karriere in diesem Jahr wieder in Schwung bringen und dachte, Glastonbury wäre die perfekte Gelegenheit." Janet sei bisher noch nie in Glastonbury aufgetreten, aber sie sei sich durchaus bewusst, was für eine riesige Möglichkeit das sei.

Francois Nel / Getty Images Janet Jackson bei einem Konzert in Dubai

Andreas Rentz / Getty Images Janet Jackson in Cannes

Getty Images Janet Jackson bei den MTV EMAs 2018

