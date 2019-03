Einfach nur zum Anbeißen! Sängerin Katy Perry (34) und Schauspieler Orlando Bloom (42) sind frisch verlobt. Nun verrät die 34-jährige in einem Interview in der Show von Jimmy Kimmel (51) nicht nur die Details über den Heiratsantrag, sondern auch wo sich die beiden Stars kennengelernt haben. Die erste Begegnung von Katy und Orlando war nämlich nicht auf einem roten Teppich oder einem Event, sondern in einem einfachen Burgerladen!

Als Katy vor drei Jahren während der Golden Globes in Beverly Hills war, landete sie mit Denzel Washington (64) in einem Burgerladen. Sie hätte wohl nicht gedacht, dass ihr ausgerechnet dort die Liebe ihres Lebens über den Weg laufen würde. Doch genau da sei es passiert, erzählt Katy in der ABC-Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live!". Orlando sei einfach zu ihrem Tisch gekommen, nahm frech einen Burger von ihr und wollte reinbeißen. Und was dachte sich Katy bei der Aktion? Einfach nur "Du bist so heiß", wie sie dem Moderator verrät.

Außerdem schwärmte sie in der Show von dem romantischen Heiratsantrag von Orlando. "Es war am Valentinstag. Wir waren essen und ich dachte, wir würden uns danach Kunst ansehen. Allerdings stiegen wir einen Hubschrauber." In der Luft habe ihr der 42-Jährige die Frage der Fragen gestellt. Schließlich landete das frisch verlobte Paar auf einem Dach, wo Familie und Freunde von Katy warteten.

Getty Images Orlando Bloom und Katy Perry bei der Gala von Fürst Albert von Monaco

Getty Images Orlando Bloom und Katy Perry

Getty Images Orlando Bloom und Katy Perry

