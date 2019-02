Es dürfte wohl der bisher schönste Valentinstag für Katy Perry (34) gewesen sein! Die Sängerin wurde nämlich am 14. Februar von ihrem Liebsten Orlando Bloom (42) überrascht. Der Hollywood-Beau hatte kurzerhand Freunde und Familie eingeladen und machte der Blondine am Tag der Liebenden einen Hochzeitsantrag. Die Frage aller Fragen gestellt zu bekommen, verdaute Katy allerdings nicht so ohne Weiteres: Sie habe vor Aufregung am ganzen Körper gezittert, als Orlando vor ihr auf die Knie ging!

"Katy war so unglaublich überrascht – ihr Körper hat vor Aufregung gebebt!", verriet eine Quelle kürzlich gegenüber People. Die Antwort des Bühnenstars war offensichtlich trotzdem sofort Ja, denn nur kurze Zeit nach dem Antrag waren bereits die ersten Couple-Pics mit blumigem Verlobungsring im Netz zu bestaunen. Jetzt stehe laut des Insiders nicht mehr die Karriere der beiden an erster Stelle, sondern vor allem die Familienplanung: "Die beiden wollen gemeinsame Kinder und legen die Priorität darauf."

Mittlerweile kommen immer mehr Details über die Überraschungsfeier an die Öffentlichkeit. Wie The Sun berichtete, hätten alle Eingeladenen Pullover mit den Initialen des Paares "OK" getragen. "Katy war total geschockt. Alle um sie herum wussten von der Party, nur sie nicht", beschrieb ein Vertrauter der beiden Bald-Eheleute die Liebes-Festlichkeiten.

Facebook / Mary Hudson Katy Perry und Orlando Bloom am Valentinstag 2019

Getty Images Katy Perry im Februar 2019

Getty Images Orlando Bloom beim GQ Men of the Year Award in Berlin

