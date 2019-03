In der vergangenen Woche hatte der Kardashian-Jenner-Clan mal wieder für Schlagzeilen gesorgt: Tristan Thompson (27) hat seine Freundin Khloe Kardashian erneut betrogen – und das ausgerechnet mit der besten Freundin ihrer Halbschwester Kylie Jenner (21). Während Jordyn Woods (21) von ihrer BFF aus dem Haus geschmissen und von Khloe als Model gefeuert wurde, scheint es jetzt doch richtig gut für sie zu laufen: Sie bekommt ein Jobangebot nach dem anderen!

Wie ein Insider im Gespräch mit The Sun ausgeplaudert hat, scheint das Fremdknutschen mit dem Basketball-Profi der Influencerin einen waschechten Karrierekick gegeben zu haben! “Jordyn wurde von einer Vielzahl von Unternehmen angesprochen, die ihre Bekanntheit nutzen wollen”, verriet die Quelle. Dabei handle es sich allerdings nicht nur um eine eigene Beauty-Linie: “Ihr wurden ihre eigene TV-Show und tonnenweise Model-Jobs angeboten.” Der Hype um die 21-Jährige habe einen einfachen Grund: Sie stand der wohl bekanntesten Familie Amerikas unfassbar nah. “Die Leute fordern sie auf, ihre Geschichte zu erzählen”, erklärte der Informant.

In den Genuss von Jordyns Story könnten die Fans schon früher kommen als gedacht: Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die einstige beste Freundin von Kylie in der kommenden Folge von “Red Table Talk” von Jada Pinkett Smith zu sehen sein wird. Es wird vermutet, dass die Beauty in der Show über das Tristan-Drama auspacken wird.

Splash News Jordyn Woods und Kylie Jenner im November 2018

MEGA Tristan Thompson und Khloe Kardashian, Januar 2019

MEGA Khloe Kardashian, Reality-Star

