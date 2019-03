Erst kürzlich sorgte Schauspieler Bradley Cooper (44) mit seinem atemberaubenden Auftritt bei den Oscar-Verleihungen für Schlagzeilen. Gemeinsam mit Sängerin Lady Gaga (32) legte er eine einzigartige Performance hin – und damit gaben sie ihren Fans einen Vorgeschmack für 2019! Denn auch im neuen Jahr wird das Duett wieder zusammen zu sehen sein. "A Star Is Born" geht in die zweite Runde – und soll den Wert von Bradley enorm steigern. Mittlerweile ist der 44-Jährige sogar 100 Millionen Dollar schwer!

Wie erst kürzlich bekannt wurde, wird das 2018 veröffentlichte Liebes-Drama "A Star Is Born" auch im neuen Jahr noch einmal in 1.150 Kinos zu sehen sein. Laut People sei der Film ein echter Hit gewesen. Dank "A Star Is Born" könne Bradley bei künftigen Honorarverhandlungen eine stolze Summe fordern – mittlerweile sei der Schauspieler "über 100 Millionen Dollar wert". An den Kinokassen hatte der Film über 425 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht. Die Produktionskosten betrugen jedoch "nur knapp 36 Millionen US-Dollar". Für Bradley ein wahrer Jackpot – denn als Hauptdarsteller und Produzent stehe ihm zwangsläufig "ein großer Teil des Gewinns zu", hieß es.

Und er ist schon seit Langem heiß begehrt: dem Online-Portal zufolge verdient Bradley schon seit Jahren eine ordentliche Stange Geld. In den Jahren 2014 und 2015 befand er sich auf Platz 4 der Forbes-Liste der bestbezahltesten Schauspieler. Hättet ihr gedacht, dass Bradley so wohlhabend ist? Stimmt ab!

Getty Images Bradley Cooper bei den Oscars 2019

Splash News Bradley Cooper als Jackson und Lady Gaga als Ally in "A Star Is Born"

Getty Images Bradley Cooper, Schauspieler

