Dieses Pärchen polarisiert derzeit wie kein anderes in Deutschland: Michael Wendler (46) gab vor wenigen Monat bekannt, dass er nach der Trennung von seiner Frau Claudia Norberg wieder eine neue Liebe gefunden hat. Mit Laura M. (18) turtelt der Schlagerstar seitdem durch die Medien. Dass das Paar 28 Jahre trennt, stört den Musiker gar nicht. Jetzt plauderte Michael offen über das Alters-Thema und wehrte sich gegen Hater!

Im Liebes-Interview mit RTL sprachen die beiden jetzt ganz offen über ihre Beziehung. Doch die Alters-Debatte schlägt so langsam auch den 46-Jährigen auf den Magen. "Das hat schon was von medialem Abstempeln zur Pädophilie, das geht einfach zu weit. Das führt dazu, dass ungebildete Menschen einfach fehlinformiert werden. Das stimmt ja nicht – wir sind beide volljährig", stellte der Musiker aufgebracht klar.

Den Turteltauben sei klar, dass ihre Liebe mit so einem krassen Altersunterschied ungewöhnlich ist. "Das kommt nicht so oft vor, dass jemand Älteres – in dem Fall ich – jemanden, der so viel jünger ist, lieben lernt", gab Michael offen zu. Für den "Sie liebt den DJ"-Interpreten ist eines aber ganz klar: Niemand habe das Recht sich da einzumischen!

Ukas,Michael/ActionPress Claudia Norberg und Michael Wendler beim smago! Award 2014 in Berlin

Anzeige

Instagram / dermichaelwendler Laura M. und Michael Wendler

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura M. in Florida

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de