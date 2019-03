Warum feierte Herzogin Meghan (37) ihre Baby-Party wirklich? Die Frau von Prinz Harry (34) erwartet in wenigen Wochen ihr erstes Kind. Um die letzten Tage vor der Geburt von Baby Sussex gebührend zu zelebrieren, veranstaltete die ehemalige Schauspielerin in ihrer Heimat New York eine große Sause mit ihren Liebsten. Doch dabei wollte sie nicht nur ihre anstehende Mutterschaft feiern, wie ihr guter Freund jetzt auspackt!

Make-up-Artist Daniel Martin war unter den Partygästen und offenbarte im People-Interview: "Es war ganz genau, was Meghan brauchte und es war ein Wiedersehen für uns alle. Seit der Hochzeit hatten wir uns nicht mehr gesehen." Nachdem die Herzogin von Sussex vor über einem Jahr nach London gezogen war und ihren Liebsten ehelichte, kamen auch etliche royale Pflichten wie Reisen durch die ganze Welt auf die 37-Jährige zu. Durch die Feier konnte Meghan mal wieder abseits des Hofes und ohne ein Protokoll Zeit mit ihren Freunden verbringen: "Wir saßen alle auf Sofas oder dem Boden und haben uns Geschichten erzählt. Es fühlte sich an wie ein großes Familientreffen", fügte Daniel hinzu.

Während sich Meghan und ihre Kumpanen auf den neusten Stand brachten, wurden aber auch wichtige Ratschläge ausgetauscht: "Es ging die ganze Zeit nur um Babys und Erziehung. Meghan hat ganz viele Infos und Tipps bekommen", offenbarte ein Insider gegenüber Evening Standard.

Getty Images Herzogin Meghan in Marokko

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan in London im Januar 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan

Anzeige

Glaubt ihr, dass Meghan nach der Geburt noch oft nach New York reisen wird? Klar, bestimmt Nein, das glaube ich nicht Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de