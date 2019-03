Vor über acht Jahren lernten sich Maisie Williams (21) und Sophie Turner (23) am Set des Fantasy-Epos Game of Thrones kennen. Die beiden (damaligen) Kinderstars spielen die Töchter Arya und Sansa von Lord Eddard Stark (Sean Bean, 59). Seitdem fühlen sich die Serien-Schwestern auch privat miteinander verbunden – und verbringen sogar einen großen Teil ihre Freizeit zusammen. Im Interview schwärmte Maisie jetzt von ihrer BFF Sophie!

"Sophie ist meine Anlaufstelle", offenbart die 21-Jährige im Interview mit dem britischen Onlinemagazin Glamour. "Sie hat mir wirklich durch einige hässliche Trennungen und Freundschafts-Trennungen geholfen", so Maisie weiter. Auch ihre BFF und Serienschwester sehe das so und schwärmte bei ihrem gemeinsamen Fotoshooting wiederum von "Game of Thrones"-Schwester Maisie. "Ich bin besessen von ihr", gesteht Sophie. "Die Leute denken immer, dass Maise und ich ein Pärchen seien", verrät die blonde Beauty. Dann gesteht die 23-Jährige: Die beiden hätten sich bereits des Öfteren einen Spaß gemacht und sich "heimlich in ihren gemeinsamen Szenen geküsst", um "alle ein bisschen verrückt zu machen".

Doch nicht nur am Set, auch beim Fotoshooting für Glamour UK zeigten sich Sophie und Maise als eingespieltes Team: Im sexy Metallic-Look und einem Hauch von Glitzer auf den Lippen ziehen sie die Blicke auf sich.

Getty Images Maisie Williams, Schauspielerin

Getty Images Maisie Williams und Sophie Turner 2013

Getty Images Maisie Williams und Sophie Turner 2015

