Dieser Familienstreit wird so schnell wohl nicht begraben: Bereits seit mehreren Monaten attackiert Samantha Grant (54) ihre Halbschwester Herzogin Meghan (37). In etlichen Interviews hat die Angehörige des Neu-Royals immer wieder betont, was für ein falsches Spiel ihre Sis spielt. Auch der erst kürzlich veröffentlichte Brief, den die Herzogin von Sussex an ihren Vater Thomas Markle Sr. (74) schrieb, war Samatha wieder ein Dorn im Auge: Das Familienmitglied beschimpfte Meghan jetzt erneut aufs Übelste!

In der Dokumentation Meghan and the Markles: A Family at War zog die 54-Jährige wieder ordentlich vom Leder und schoss sich erneut auf das zerrüttete Verhältnis zwischen Meghan und ihrem Vater ein. "Sie hat kein Herz oder sie hätte alles dafür getan, dass er sich geliebt fühlt und sich in seinem Alter wohlfühlt", preschte Samantha vor. Damit spielte sie indirekt auf den Brief vom August 2018 an Thomas an, der erst vor wenigen Wochen an die Öffentlichkeit gelangt ist. "Sie kann sich in dieser Situation nicht als Opfer darstellen", erzählte die Halbschwester.

In dem Brief richtete sich die Bald-Mami direkt und privat an ihren Daddy. Vor allem thematisierte sie Thomas' Schritt, mit Unwahrheiten und gefälschten Fotos an die Presse gegangen zu sein. "Deine Taten haben mein Herz in Millionen Teile zerbrochen, auch, weil du dich dafür entschieden hast, nicht die Wahrheit zu erzählen", soll die Gattin von Prinz Harry (34) geschrieben haben.

MEGA Herzogin Meghans Vater Thomas Markle in Mexiko im Oktober 2018

Supplied by WENN Samantha Grant bei "Loose Women"

Tim Stewart/Splash Thomas Markle Sr. und Meghan Markle in jungen Jahren

