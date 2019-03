Jahrelang waren sie das Traumpaar im Musikbusiness: Justin Bieber (25) und Selena Gomez (26). Trotz einer turbulenten On-Off-Beziehung galten die beiden stets als absolutes Dreamteam – bis schließlich die endgültige Trennung folgte. Mittlerweile ist Justin mit Hailey (22) glücklich verheiratet und soll sich nun endgültig von seiner Ex gelöst haben. Für seine neue Liebe habe Justin nun den Kontakt zu Selena komplett eingestellt, heißt es aus Insiderkreisen.

Wie ein Insider gegenüber Us Weekly verriet, bleibt Justin Selena aktuell aus Respekt gegenüber seiner Frischvermählten fern. “Justin hält Abstand zu Selena, weil er Hailey gegenüber loyal bleiben will”, so die unbekannte Quelle. Sowohl der Teenieschwarm als auch seine Ex-Freundin hatten in den letzten Monaten mit psychischen Problemen zu kämpfen.

Justins Liebe zu Hailey sei für Sel schwer zu verkraften, aber “nicht genug, um daran zu zerbrechen”. Trotzdem machte die 26-jährige Sängerin eine schwere Phase durch: Im September 2018 begab sie sich in stationäre psychiatrische Behandlung und offenbarte wenig später in einem stundenlangen Instagram-Live-Video, seit fünf Jahren durchgehend an Depressionen gelitten zu haben.

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Anzeige

Instagram / haileybieber Bestätigt Justin und Hailey Bieber

Anzeige

247PAPS.TV / SplashNews.com Justin Bieber, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de