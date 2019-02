Was für süße Neuigkeiten! Ivana Santacruz gehört seit mittlerweile fünf Jahren zu den wohl beliebtesten Fitness-Influencerinnen in Deutschland – und eigentlich hält das Netz-Sternchen sein Liebesleben größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Doch jetzt macht sie endlich wieder eine Ausnahme, denn für ihre knapp 1,6 Millionen Follower gibt es jetzt ein ganz besonderes Update: Ivana und ihr Langzeit-Freund Abbas Mourad (25) erwarten ein Baby!

"Was für eine Überraschung!", schrieb Ivana jetzt zu einem Urlaubsfoto auf Instagram, das sie zusammen mit dem Fashion-Blogger zeigt. Vor traumhafter Kulisse in Dubai streichelt ihr Liebster ihr über den Bauch. Und da müssen die Fans des Couples gar nicht genauer hinschauen: Der kleine Babybauch der Insta-Schönheit ist nämlich schon recht deutlich zu erkennen. Dabei ist die Bald-Mama erst in der zehnten Woche, wie sie in einem YouTube-Video überwältigt erklärt. Sie habe keine Lust mehr auf das Versteck-Spiel, deshalb verkündete sie die Nachwuchs-News schon jetzt.

Wie der werdende Vater von der Schwangerschaft erfahren hat, teilen die beiden in ihrem aktuellen Vlog. Ivana erzählte ihrem Schatz per Video-Anruf davon: "Im ersten Moment war das so ein krasses Gefühl und eine neue Erfahrung, die man gar nicht beschreiben kann."

Instagram / ivana.santacruz Ivana Santacruz, Influencerin

Anzeige

Instagram / ivana.santacruz Ivana Santacruz, Influencerin

Anzeige

Instagram / abbasmomo Abbas Mourad, Fashion-Blogger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de