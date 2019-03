Wirft diese Aussage ein neues Licht auf das Fremdgeh-Drama rund um Tristan Thompson (27)? Vor einigen Tagen soll der Basketball-Profi seine Freundin Khloe Kardashian (34) erneut betrogen haben – und das ausgerechnet mit der besten Freundin ihrer Halbschwester Kylie Jenner (21), Jordyn Woods (21). In der TV-Show Red Table Talk von Jada Pinkett-Smith (47) packte Jordyn allerdings aus und erzählte das Geschehen aus ihrer Sicht: Es sei lediglich zu einem Küsschen gekommen. Ein Detail ging dabei aber beinahe unter: Tristan soll schon während der Party Khloes Ex gewesen sein – von Untreue kann also nicht die Rede sein!

Khloe hatte Jordyn nach deren Beichte öffentlich beschuldigt, der Grund für ihre Trennung von dem Sportler gewesen zu sein. Die Designerin ruderte allerdings schon kurz darauf zurück. Ob es wohl daran liegt, dass Khloe und der Vater ihrer Tochter bereits vor dem Kuss mit der Influencerin nicht mehr zusammen gewesen sind? Das vermuten nun Fans des Reality-Clans. Der Grund dafür: Jordyns Interview! "Wir haben alle getanzt und getrunken. Ich habe nicht gedacht: 'Ich sollte nicht hier sein.' Das war mein erster Fehler. Und wie würde ich mich fühlen, wenn jemand, der mir nahe steht, im Haus meines Ex abhängt – der Vater meines Kindes? Darüber habe ich nicht nachgedacht", hatte die 21-Jährige Jada erzählt. "Meines Ex" – deutet sie damit an, dass zwischen Khloe und Tristan schon damals nichts mehr lief?

Für Jordyn könnte ihr TV-Geständnis schwere Folgen haben: Zuletzt hieß es, sie habe vor Jahren einen Vertrag unterzeichnet, der es ihr verbiete, über das Leben der Kardashian-Jenner-Familie auszupacken. Welche Konsequenzen nun folgen, ist jedoch noch unklar.

Getty Images Jordyn Woods, Reality-TV-Star

Photographer Group / SplashNews.com Khloe Kardashian und Tristan Thompson in Los Angeles

MEGA Jordyn Woods und Kylie Jenner in Miami

