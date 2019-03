Ein schwarzer Tag für die Musikwelt: Der The Prodigy-Sänger Keith Flint wurde am Montag leblos in seinem Haus im britischen Essex aufgefunden. Eine offizielle Todesursache ist zwar noch nicht bekannt, doch Bandkollege Liam spricht in seinem Trauer-Post von Suizid. Die britische Elektroszene verliert mit ihm einen unvergesslichen Künstler – und seine Frau Mayumi Kai ihren geliebten Ehemann. Sie konnte nicht mal in den letzten Momenten für Keith da sein – sondern war über 9.000 Kilometer von ihm entfernt.

Wie Mirror berichtete, befand sich die professionelle DJane während des schrecklichen Ereignisses in Tokio, da sie am kommenden Mittwoch in einem Club auflegen sollte. Keith und sie waren fast 13 Jahre verheiratet. Gegenüber The Times offenbarte der Sänger einmal, dass sie der Grund sei, warum er mit den Drogen aufgehört hätte: "Sie kam in den Raum rein und – du weißt, wie das ist – ich konnte einfach nicht sprechen. Ich war überwältigt. Ich hatte genug Drogen genommen und herumgevögelt."

Keiths Drogensucht in den 2000er Jahren war so schwerwiegend gewesen, dass der Musiker dadurch an Depressionen erkrankte. Allerdings hat er nach eigenen Angaben die Sucht erfolgreich bekämpft und war bis zu seinem plötzlichen Tod bereits zehn Jahre clean.

Mayumi Kai Mayumi Kai, 2019

Getty Images Keith Flint, 2009 in London

Getty Images Keith Flint, "The Prodigy"-Frontmann



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de