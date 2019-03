Diese Liebes-News bringt Nico Schwanz (41) mächtig aus der Fassung! Seine Ex-Freundin Vanessa Schmitt ist mit keinem Geringeren als Raúl Richter (32) liiert. In einem Interview gaben die beiden zu, dass sie bereits seit einigen Monaten ein Paar sind. Diese Information kann Nico nur schwer verdauen. Auf Promiflash-Anfrage erklärt das Männermodel, dass es schon vor dem Beziehungs-Aus mit Vanessa geahnt habe, dass zwischen ihr und dem Schauspieler etwas läuft!

Im Promiflash-Gespräch behauptet Nico, dass sich Vanessa und Raúl nicht wie angegeben in einem Burger-Restaurant kennengelernt hätten. Laut seiner Aussage hätten sie zuvor regen Kontakt im Netz gehabt. "Circa zwei Wochen bevor Schluss war, bemerkte ich, dass die beiden sich schreiben. Ich habe Vanessa sogar darauf angesprochen, woraufhin sie direkt schon komisch und abweisend zu mir wurde. Da ertönten bei mir die ersten Alarmglocken", erinnert sich der 41-Jährige. Selbst nach der Trennung habe Vanessa darauf beharrt, dass es keinen neuen Mann in ihrem Leben gebe. "Am Ende sehe ich nun, was aus einem vermeintlich harmlosen Schriftverkehr geworden ist", zeigt sich der Blondschopf erschüttert.

Obwohl Nico zutiefst enttäuscht von den Ereignissen ist, hat er mit dem Kapitel abgeschlossen. Immerhin ist er mittlerweile glücklich mit dem Let's Dance-Star Katja Kalugina (25) liiert. "Ich wünsche Vanessa und Raúl viel Glück und mehr Ehrlichkeit zueinander", kann er sich einen Seitenhieb gegen seine Ex trotzdem nicht verkneifen.

Privat Nico Schwanz und Vanessa Schmitt

Anzeige

Instagram / vanessa.schmitt_ Raúl Richter und Vanessa Schmitt

Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image/ActionPress Katja Kalugina und Nico Schwanz bei der Lausbuben Gala 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de