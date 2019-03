Hat Ben Affleck (46) etwa immer noch Gefühle für seine Ex Jennifer Garner (46)? Am 29. Juni 2005 schworen sich die Schauspieler bei einer romantischen Trauung in der Karibik die ewige Liebe. Zehn Jahre lang ging das Ehepaar daraufhin gemeinsam durchs Leben und bekam drei gemeinsame Kinder. Aus heiterem Himmel gaben die beiden 2015 ihre Trennung bekannt. Seit wenigen Monaten ist nun auch die Scheidung der beiden durch – doch so ganz scheint der Hollywood-Star mit dem Kapitel noch nicht abgeschlossen zu haben!

Für die Promo seines neuen Netflix-Films "Triple Frontier" war der US-Amerikaner in der Today-Show zu Gast. Dort machte er jedoch nicht nur Werbung für den Kinostreifen, sondern sprach auch offen über seine Ex-Frau. "Sie ist einfach wundervoll. Sobald eine Frau die Mutter deiner Kinder ist, wird sie für immer die wichtigste Person in deinem Leben sein – und das ist etwas Gutes", schilderte der 46-Jährige seine Gefühle für die Leinwand-Beauty.

Über seinen aktuellen Beziehungsstatus gab Ben hingegen keine Details preis. Im vergangenen August ging seine Partnerschaft zu Lindsay Shookus (38) in die Brüche, mit der er ein Jahr liiert gewesen war. Aktuell kursieren jedoch Gerüchte, dass die beiden wieder in intensivem Kontakt miteinander seien. Was haltet ihr von Bens Äußerungen über Jennifer? Stimmt im Voting ab!

Getty Images Ben Affleck bei der "Triple Frontier"-Premiere in New York City

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck beim Governors Ball 2013

FZS / MEGA Ben Affleck und Lindsay Shookus in New York

