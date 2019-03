Nadine Kleins (33) Instagram-Posts sorgen im Moment für großes Fernweh bei ihren Fans. Die ehemalige Bachelorette ist derzeit nämlich fleißig am Urlauben. Mit dabei ist auch ihre Freundin Maxime Herbord (24). Für die beiden einstigen Bachelor-Kandidatinnen ging es erst nach Sri Lanka und danach auf die Malediven: Dank so viel Sonneneinstrahlung kommen bei Nadine jetzt sogar Sommersprossen zum Vorschein – sehr zur Freude ihrer Follower!

"Deine Sommersprossen sehen so toll aus", schwärmt eine Followerin unter Nadines neuestem Instagram-Post – und ist damit kein Einzelfall. Viele weitere User loben den natürlichen Urlaubs-Style der TV-Beauty. Kein Wunder! Auf dem Selfie präsentiert Nadine ihr sonnengeküsstes, ungeschminktes Gesicht. Schon nach wenigen Stunden erhält das Bild über 21.000 Likes. Doch nicht nur mit ihrem lässigen Look, auch mit ihren sexy Badeklamotten punktet die Influencerin. Das blau-weiß gestreifte Bikini-Oberteil kommt bei Nadines Supportern jedenfalls bestens an und dient hervorragend als Fashion-Inspiration für den kommenden Sommer.

Nach der Liebespleite mit ihrem Bachelorette-Auserwählten Alexander Hindersmann (30) ist die schöne Wahlberlinerin Nadine übrigens nach wie vor Single. Ihre Urlaubsbegleitung Maxime ist hingegen seit Kurzem offiziell vergeben. Um wen es sich bei dem Glücklichen handelt, ist allerdings noch nicht bekannt.

Instagram / nadine.kln Nadine Klein im Urlaub

Instagram / nadine.kln Nadine Klein und Maxime Herbord im Flugzeug

Toshigawa/face to face/ActionPress Nadine Klein beim Mon Chéri Barbara Tag 2018 in München

