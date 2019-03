Jahrelang stand Shannen Doherty (47) an der Seite von Luke Perry (✝52) für Beverly Hills, 90210 vor der Kamera. Mit dem Tod von Luke hat Shannen aber bei Weitem mehr verloren als bloß einen ehemaligen Schauspielkollegen. Denn zwischen den beiden Darstellern hatte sich seit den Dreharbeiten zur Kult-Serie eine besondere Freundschaft entwickelt. Nun veröffentlichte die US-Amerikanerin ihr erstes offizielles Statement nach Lukes Tod – und dieses ist herzzerreißend!

In einem Statement gegenüber People äußerte sich die 47-Jährige nun erstmals zum Tod ihres Kollegen. "Ich stehe unter Schock. Bin untröstlich. Am Boden zerstört über den Verlust eines Freundes", verlieh sie ihrer tiefen Trauer Ausdruck. Dabei erklärte der Hollywood-Star, dass Luke für sie in den vergangenen Jahren nicht nur ein Schauspielkollege, sondern ein enger Freund gewesen sei. "Da ist eine besondere Art von Liebe, wenn man zusammen eine solche Reise durch 90210 – und natürlich durch das Leben im Allgemeinen – erlebt", beschrieb die Schauspielerin die intensive Bindung, welche sie zum Verstorbenen gepflegt hatte.

In ihrem Statement verriet Shannen, dass der Kontakt zu Luke zwar nach den Dreharbeiten zur Soap erstmal abgeflaut sei, sich aber seit 2015 diese besonders wertvolle Freundschaft entwickelt habe. Der Grund für dieses Wiederaufleben sei nicht zuletzt ihre Krebsbehandlung gewesen. Auf dieser schweren Reise sei Luke ihr eine große Stütze gewesen.

Getty Images Luke Perry beim "Riverdale"-Screening

Sipa Press / ActionPress Shannen Doherty & Luke Perry in "Beverly Hills, 90210: 10 year High School Reunion"

Everett Collection, Inc. / ActionPress Shannen Doherty und Luke Perry in "Beverly Hills, 90210"

