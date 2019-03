Schon ganz bald wird das Blümchen wieder blühen! Zumindest ist das der Plan von Jasmin Wagner (38) alias Blümchen. Nachdem die Sängerin von 1995 bis 2001 den Sound der 90er bestimmend mitgeprägt hatte, wurde es zwischenzeitlich etwas ruhiger um sie. Nun bereitet sich Jasmin Wagner aber auf ihr Bühnen-Comeback vor – und das bringt sie im wahrsten Sinne des Wortes ins Schwitzen!

Im Interview mit Bild berichtete Jasmin von ihrem geplanten Auftritt beim 90er live-Festival. Dabei verriet sie: "Ich mache gerade extra viele Bauchübungen, damit ich bauchfrei auftreten kann." Durch diese Vorbereitung wolle sie schon bald nicht nur musikalisch, sondern auch tänzerisch an ihre früheren Auftritte anknüpfen können. "Bauchfrei ist 90er!", begründete die 38-Jährige ihr ambitioniertes Fitnesstraining.

Natürlich bleibe bei diesem straffen Sportprogramm aber auch der musikalische Aspekt nicht auf der Strecke. "Ich verbinde mit der Musik eine Leichtigkeit, ein Lebensgefühl, Freiheit, so viele Möglichkeiten", beschrieb die Sängerin ihre Leidenschaft zur Musik. Dafür sorgen, dass sich diese Gefühle auch wieder auf ihre Fans übertragen, wird Jasmin alias Blümchen schon ganz bald: Bereits am 30. März wird sie nämlich in Gelsenkirchen im Rahmen der großen 90er-Party auf die Bühne zurückkehren!

Getty Images Blümchen beim GQ Men of the Year Award 2018

Anzeige

ActionPress/Arcpic Jasmin Wagner alias Blümchen im Jahr 1997

Anzeige

ActionPress/Ralf Jürgens Sängerin Blümchen alias Jasmin Wagner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de