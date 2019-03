Ist Rita Ora (28) wieder auf dem Single-Markt? Erst im September ging nach nur wenigen Monaten ihre Beziehung zu Andrew Watt (28) in die Brüche. In Schauspieler Andrew Garfield (35) fand die Sängerin schnell ihre neue Flamme – im November wurde sie zum ersten Mal mit dem The Amazing Spiderman-Darsteller gesichtet. Diese Romanze könnte nun jedoch ebenfalls der Vergangenheit angehören: Der Schauspieler soll sich von der "Your Song"-Interpretin getrennt haben – wurde ihm die ständige Medien-Aufmerksamkeit zu viel?

Wie eine Quelle The Sun berichtete, soll der 35-Jährige mit dem plötzlichen Rummel um seine Person nicht klargekommen sein – er habe Rita mitgeteilt, dass er ein privateres Leben führen wolle. Obwohl die Musikerin versuchte, es ihrem Liebhaber recht zu machen und die Beziehung von Social Media fernhielt, soll der Schauspieler nun einen Schlussstrich gezogen haben. "Rita macht die ganze Situation sehr zu schaffen", verriet eine Quelle dem Magazin. Schließlich hätten die beiden sehr viel Zeit miteinander verbracht.

Sogar Weihnachten hätten die 28-Jährige und ihr Verflossener zusammen gefeiert. "Sie dachte, dass die Dinge zwischen ihnen gut laufen würden", verriet der Insider. Derzeit ist die Sängerin auf der anderen Seite der Welt mit ihrer Phoenix World Tour unterwegs, die Anfang des Monats in Australien startete.

Getty Images Rita Ora bei der Vanity Fair Oscar-Party 2019

Getty Images Andrew Garfield bei einem Event, 2019 in London

ActionPress Rita Ora und Andrew Watt, 2018

