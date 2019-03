Vor wenigen Tagen versetzten bedauerliche Neuigkeiten um Schlagerstar Costa Cordalis (74) die Fans in Sorge: Nach dessen Auftritt beim Charity-Konzert "Goodbye Jens" in Essen soll der Musiker einen Schwächeanfall erlitten haben. Angeblich wurde der Vater von Lucas Cordalis (51) daraufhin in eine Klinik in Palma de Mallorca eingeliefert, wo er Berichten zufolge immer noch behandelt werden soll. Promiflash erfuhr nun allerdings: Costa Cordalis soll das Krankenhaus bereits wieder verlassen haben!

Ein Augenzeuge berichtete gegenüber Promiflash: "Die Meldungen sind irritierend. Ich habe Costa heute noch in seinem Auto gesehen!" So habe er den Sänger im Südwesten der Insel, in Costas Wohnort Santa Ponsa, gesichtet. Hat sich der Schwiegervater von Reality-Star Daniela Katzenberger (32) demnach von seinem Schwächeanfall wieder erholt? Bisher äußerte sich das Management der TV-Persönlichkeit noch nicht zu dem Thema, teilte Promiflash auf Anfrage aber mit: "Wir hoffen, es geht ihm bald besser."

Doch was war überhaupt geschehen? Ein Insider hatte gegenüber Closer behauptet, dass Costa bei der Charity-Veranstaltung zu Ehren Jens Büchners (✝49) gesundheitlich schwer angeschlagen gewesen sei und Wassereinlagerungen im ganzen Körper gehabt habe. Auch auf Fotos von dem Event wirkten die Hände des 74-Jährigen aufgeschwemmt.

Zu dem Krankenhaus-Aufenthalt hatte zuletzt auch Costas Schwiegertochter Dani Stellung bezogen: "Costa liegt nach wie vor im Krankenhaus. Es geht ihm nicht gut. Wir besuchen ihn täglich. Mehr möchte ich aus Respekt vor Costa momentan nicht dazu sagen."

Seine Fans dürfen aber hoffen: Er kann laut Aussagen des Augenzeugens auf jeden Fall schon wieder Auto fahren...

Action Press / THÜRINGEN PRESS Costa Cordalis bei der Livesendung "Immer wieder sonntags" im Europapark in Rust

P.Hoffmann/WENN.com Lucas und Costa Cordalis beim "Goodbye Jens"-Konzert in Essen

Action Press / Sport Moments Costa Cordalis bei der Aufzeichnung der Show "Hello Again" in der Bodensee-Arena in Kreuzlingen

ActionPress Daniela Katzenberger in Hamburg, 2019



