Jetzt bricht Paris Jackson (20) ihr Schweigen! Am vergangenen Sonntag flimmerte der erste Teil der Dokumentation "Leaving Neverland" über die US-Bildschirme. In der Produktion beschuldigen Wade Robson (36) und James Safechuck den King of Pop Michael Jackson (✝50) der sexuellen Belästigung. Die beiden seien als Kinder mit dem legendären Musiker befreundet und viel auf seinem Anwesen, der Neverland Ranch, zu Gast gewesen. Zuletzt bezogen Mitglieder der Jackson-Familie Stellung zur Dokumentation und meinten, dass vor allem die Kinder des "Thriller"-Interpreten darunter leiden würden. Nun äußert sich erstmals Michaels Tochter zu den Vorwürfen gegen ihren Vater!

Auf Twitter kommentierte Paris einen Post von Gay Star News, in dem behauptet wurde, dass die 20-Jährige ihren Vater für unschuldig halte: "Ich habe eigentlich noch keine Aussagen dazu getroffen. Vor allem nicht darüber, wie sich das auf mich und meine Arbeit auswirkt." Außerdem sei sie sehr überrascht über den Wirbel um ihre Person. "Ihr alle nehmt mein Leben ernster als ich. Beruhigt euch mal", führte Paris aus. In einem weiteren Tweet ruderte die US-Amerikanerin zurück. "Ihr übertreibt ein wenig. Aber immerhin war das kein ekelhafter oder angreifender Post", schreibt sie.

Im Gegensatz zu Paris gehen einige von Michaels Geschwistern vehement gegen die Anschuldigungen vor. Den Bezahlsender HBO, der das Enthüllungs-Format produzierte, würden sie sogar verklagen wollen.

Getty Images Paris Jackson in Hollywood 2019

Getty Images Michael Jackson bei einem Konzert in Neuseeland 1996

Getty Images Paris Jackson im Februar 2019

