Die Schockdiagnose erhielt sie vor ungefähr sieben Monaten! Damals erfuhr Schauspielerin Selma Blair (46), dass sie an Multipler Sklerose erkrankt ist. Seither zeigt sie sich bei öffentlichen Auftritten stets als starke Persönlichkeit und macht so deutlich, dass sie sich von der Krankheit nicht unterkriegen lässt. Jetzt präsentierte sich die Mutter eines Sohnes allerdings von ihrer emotionalen Seite: In den sozialen Medien postete sie ein Bild aus früheren Zeiten und schrieb dazu ergreifende Zeilen.

Die 46-Jährige veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account ein Foto von sich, das vor der Bekanntgabe ihrer Krankheit aufgenommen wurde. Damals lebte Selma bereits mit den Symptomen der Krankheit, konnte diese aber noch nicht einordnen. So schrieb sie unter das Bild: "Mein Bein unter dem Tisch war tot. Ich konnte nicht wach bleiben und meine rechte Hand konnte meinen Mund nicht finden. Ich wusste nicht, was los war."

Doch trotz ihres schweren Schicksalsschlags versucht die "Eiskalte Engel"-Darstellerin, so gut es geht, den Alltag zu bestreiten und die Krankheit nicht gewinnen zu lassen. So heißt es weiter in ihrem Post: "Mein Sohn schläft neben mir. Ich werde mich neben ihm zusammenrollen. Denn das ist es, was dieses wunderbare Leben bringen kann. Das Jetzt. Das Jetzt liebe ich."

Getty Images Selma Blair 2019 in Beverly Hills

MEGA Selma Blair 2019 in Los Angeles

Instagram / selmablair Selma Blair, Schauspielerin

