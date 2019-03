Achtung, das wird hoch emotional! Der tragisch frühe Tod von Jens Büchner (✝49) versetzte nicht nur seine Familie in einen Schockzustand. Der Goodbye Deutschland-Teilnehmer erlag November 2018 seiner Lungenkrebs-Erkrankung. Jetzt hat sich Vox in Absprache mit den Hinterbliebenen zu einem Büchner-Special der Auswanderer-Sendung entschieden. Die Folge wird am 11. März ausgestrahlt und beleuchtet die wichtigsten Stationen in Jens' Leben, aber auch die Zukunft seiner Witwe Dani (41) und der Kinder. Ein erster Trailer verspricht: Es wird sehr berührend!

"Er war ein wahrer Held", sagt Dani Büchner zu Beginn des Trailers. Der Familie merkt man die schwere Zeit seit Jens' Tod an. Er sei das Beste gewesen, was Dani bisher passiert sei. Die Frage ist jetzt – wie geht es ohne ihn weiter? Schafft es die Büchner-Familie ihr Leben in der Wahl-Heimat Mallorca zu sortieren und was wird überhaupt aus der Faneteria? "Ich habe Angst, dass mich das alles überfordern wird", offenbart Dani vor der Kamera.

Aber nicht nur die Familie kommt in dem Special zu Wort. Denn Jens hat auch viele Freunde zurückgelassen. So zum Beispiel die Bar-Besitzerin Krümel oder den Tätowierer Wolfgang. Wie geht es für seine Weggefährten nun weiter?

