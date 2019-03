Für waschechte Fans guten Reality-TVs war gestern Abend klar, was auf dem Fernsehprogramm zu stehen hatte: Temptation Island. Immerhin hatte der Trailer zur neuen RTL-Show bereits so einiges versprochen. Ab dem 6. März werden nun also vergebene Paare von attraktiven Singles vor paradiesischer Kulisse auf richtig harte Beziehungsproben gestellt. Gestern flimmerte endlich die erste Folge des langersehnten Verführ-Formats über den Bildschirm – und spaltete die TV-Gemeinde in zwei Lager!

Unter dem Hashtag #TemptationIsland diskutierten die Zuschauer gestern auf Twitter über die erste Folge des neuen Formats. Dabei meinte ein offenbar enttäuschter Fan: "Ich fand es furchtbar. Blöder Cast, mieses Pacing und seltsames Storytelling." Dieser Meinung konnten sich aber längst nicht alle anschließen. "Quatsch! Wir Trash-TV-Fans sind begeistert!", hielt ein User den Kritikern entgegen.

Nicht nur auf Twitter teilten sich die "Temptation Island"-Zuschauer in zwei ähnlich große Lager. In einer aktuellen Umfrage von Promiflash (Stand: 7. März 2019, 9:00 Uhr) hielten 460 User und damit 58,8 % der insgesamt 782 Befragten die erste Folge für enttäuschend. Demgegenüber zeigten sich 322 Personen und damit 41,2 % der Teilnehmer begeistert.

