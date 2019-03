Bald legen sie wieder eine flotte Sohle aufs Parkett! Am 15. März geht die allseits beliebte Tanzshow Let's Dance bereits in die zwölfte Runde. 14 prominente Kandidaten trauen sich in diesem Jahr vor die Jury – und damit die Urteile von Joachim Llambi (54), Motsi Mabuse (37) und Jorge Gonzalez (51) auch möglichst gut ausfallen, stehen den Stars wie immer geschulte Profis zur Seite. Diese Vollbluttänzer können ihre Rückkehr auf die Bühne offenbar kaum noch erwarten!

Auf ihrem Instagram-Account freut sich vor allem Isabel Edvardsson (36) über den anstehenden Staffelstart. Immerhin wird es ihr Comeback sein – sie war 2017 in Elternzeit gegangen. Kein Wunder also, dass die 36-Jährige der Show mit einem Schnappschuss aus dem Proberaum entgegenfiebert: "Die 'Let's Dance'-Girls 2019. Die Proben für die Profis haben angefangen, juhu", jubelt sie in der Bildunterschrift des Fotos. Das Pic zeigt sie gemeinsam mit ihren Kolleginnen Christina Luft (29), Ekaterina Leonova (31), Kathrin Menzinger (30), Regina Luca (30) Marta Arndt (29), Katja Kalugina (25) und Renata Lusin (31).

Aber auch die männlichen Tänzer bereiten sich schon fleißig auf den schweißtreibenden Wettbewerb vor, wie nun Renatas jüngster Upload beweist: Auf dem Gruppen-Selfie sind nämlich auch ihr Mann Valentin Lusin (32), Christian Polanc (40) und Co. zu sehen! "Der Anfang ist geschafft! Das erste Training war einfach bäms! Hammer Truppe, geiles Team und einfach super Leute", freut sich die Tänzerin. Wenn diese ersten Eindrücke nicht auch die Zuschauer in Vorfreude versetzen!

Instagram / marta.arndt Marta Arndt und Katja Kalugina

Instagram / renata_lusin Die "Let's Dance"-Profis 2019

Instagram: Renata Lusin Renata Lusin, Proftänzerin bei "Let's Dance"

