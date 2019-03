Die Trennung von Khloe Kardashian (34) ist noch ganz frisch, doch Tristan Thompson (27) scheint kein Kind von Traurigkeit zu sein. Nachdem der Basketballspieler die Mutter seiner Tochter mehrfach betrogen hatte, scheint er jetzt wieder frisch verliebt zu sein. Nach dem Liebes-Aus mit seiner Ex traf sich der Sportler bereits zum zweiten Mal mit einer hübschen Brünetten. Jetzt ist klar, wer die Unbekannte ist: das Model Karizma Ramirez.

Die beiden wurden vergangenen Dienstag bei ihrem zweiten Date im New Yorker Restaurant Nobu von Paparazzi erwischt. Bereits in der vergangenen Woche trafen sich die zwei zu einem Dinner mit Tristans Teamkollegen Jordan Clarkson (26). Wie Daily Mail berichtete, sollen Tristan und Karizma jetzt also ein Paar sein.

Die 28-jährige Schönheit arbeitete als Model und Kellnerin. Im Jahr 2013 war sie mit dem Rapper Chris Brown (29) zusammen, der zu diesem Zeitpunkt eine On/Off-Beziehung mit Rihanna (31) führte. Zwei Jahre später bandelte Karizma mit dem NBA-Star Shane Larkin an. Jetzt scheint sie mit dem Cleveland Cavaliers-Spieler Tristan einen neuen Mann an ihrer Seite gefunden zu haben.

MEGA Tristan Thompson und Khloe Kardashian in Los Angeles

Anzeige

Photographer Group / SplashNews.com Tristan Thompson beim Verlassen eines Nachtklubs

Anzeige

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson, Basketballspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de