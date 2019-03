Jérôme Boateng (30) wird in Zukunft nicht mehr für die National-Elf auf dem Rasen stehen. Der Fußball-Profi musste zusammen mit seinen Kollegen Thomas Müller (29) und Mats Hummels (30) seinen Platz in der deutschen Nationalmannschaft räumen. Diese Entscheidung verkündete Bundestrainer Joachim Löw (59) vergangenen Dienstag. Doch runterziehen lässt sich der Fußballer von diesem Rauswurf nicht: Er feierte jetzt strahlend den B-Day seiner beiden Töchter.

Via Facebook veröffentlichte der 30-Jährige nun ein Foto von sich und seinen beiden Mädels Lamia und Soley. Dazu schrieb er die rührenden Worte: "Herzlichen Glückwunsch, meine beiden Engel. Ihr macht mein Herz um so vieles leichter und dafür bin ich euch so dankbar." Auch Fans fanden aufmunternde Worte für das WM-Aus und schrieben unter das Bild: "So viel wichtiger als Fußball und eine Nationalmannschaft!"

Für Jérôme ist die Familie offenbar ein Anker in diesen stürmischen Zeiten. Seinem Leidensgenossen Mats geht es da ähnlich: Nach dem überraschenden DFB-Aus zeigte der Bayern-Kicker im Netz, wie süß ihn Söhnchen Ludwig (1) nun aufmuntert.

Getty Images Jérôme Boateng 2018 in Berlin

Getty Images Sherin Senler, Lamia, Soley und Jérôme Boateng 2018 in München

Instagram / aussenrist15 Mats Hummels mit Sohn Ludwig

