Auf diese Germany's next Topmodel-Episode fiebert offenbar nicht nur Heidi Klum (45) hin! Wie in jedem Jahr blühte auch den Kandidatinnen der 14. Staffel das berüchtigte Umstyling: Am Donnerstag konnte das Publikum vor den Bildschirmen mit den Girls mitfiebern, welchen Look die Nachwuchsmodels verpasst bekamen. Zwar flossen dieses Mal verhältnismäßig wenig Tränen, trotzdem fesselte die Folge zahlreiche Zuschauer: Die Castingshow hatte jedenfalls die besten Einschaltquoten seit 2013!

Wie DWDL berichtet, verfolgten am Donnerstagabend 2,75 Millionen Zuschauer das Beauty-Gemetzel bei "Germany's next Topmodel". Damit sicherte sich das TV-Format in der Zielgruppe einen Marktanteil von 21,8 Prozent – ein absoluter Erfolg für den Modelwettbewerb! Zuletzt holte die Castingshow vor sechs Jahren eine vergleichbar gute Quote: Das Finale 2013, in dem Lovelyn Enebechi (22) zur Siegerin gekürt wurde, erzielte mit 22,3 Prozent den bisher unangefochtenen Bestwert.

Ob das gute Ergebnis wirklich nur dem gefürchteten Umstyling geschuldet war? Immerhin braute sich in der Folge auch ein heftiger Zickenkrieg zusammen: Die Kandidatinnen waren jedenfalls überhaupt nicht happy darüber, dass ihre ehemalige Mitstreiterin Jasmin wieder auf der Bildfläche auftauchte. Da es die 18-Jährige aus privaten Gründen nicht pünktlich nach Los Angeles schaffte, gingen viele ihrer Konkurrentinnen davon aus, dass sie GNTM endgültig verlassen hätte. Umso heftiger knallte es dann nach ihrem Castingshow-Comeback!

