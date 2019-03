Ein romantischer Kurztrip in die Stadt der Liebe? Die italienische Beauty Monica Bellucci (54) überrascht ihre Fans wirklich immer wieder aufs Neue. Seit ihrem Ehe-Aus mit dem französischen Charakterdarsteller Vincent Cassel (52), scheint es der 54-Jährigen besser denn je zu gehen. Nach 14 Jahren Ehe blüht die Italienerin jetzt noch einmal so richtig auf – und zeigt sich mit ihrem 18 Jahre jüngeren Lover in der Öffentlichkeit.

Monica wurde mit ihrem neuen Freund, dem 36-jährigen Künstler Nicolas Lefebvre, auf Karl Lagerfelds (✝85) letzter Chanel-Show der Pariser Fashion Week von Fotografen abgelichtet. Laut Celebitchy sei es nicht das erste Mal gewesen, dass die beiden zusammen in der Öffentlichkeit zu sehen waren. Allerdings sei es ihr erstes gemeinsames Event, auf dem sie sich sogar Händchen haltend vor den Kameras präsentierten.

Für die Show des verstorbenen Modeschöpfers hatten sich die beiden sogar richtig in Schale geworfen. Die "Spectre"-Darstellerin war wie immer superschick und trug zu ihrem klassischen Mantel eine große Sonnenbrille – die Haare fielen ihr glatt über die Schultern. Ihr Lover Nicolas zeigte sich ebenfalls chic im Anzug. Seine sonst so wilde Mähne wirkte sogar ein klein wenig gebändigter.

MEGA Nicolas Lefebvre und Monica Bellucci in Paris

Getty Images Monica Belluci auf der "Spectre"-Premiere in Rom 2015

Getty Images Monica Belluci, Schauspielerin

