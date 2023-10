Premiere: Tim Burton und Monica Bellucci turteln bei Event!

Tim Burton (65) und Monica Bellucci (59) scheuen sich nun nicht mehr vor der Öffentlichkeit! Bereits Anfang des Jahres waren Gerüchte aufgekommen, dass der Regisseur und die Schauspielerin ein Paar sein sollen. Knutschbilder und gemeinsame Sichtungen hatten diesen Verdacht verdichtet. Im Juni machten die beiden ihre Liebe endlich offiziell. Nun zeigen sich Tim und Monica erstmals zusammen auf dem roten Teppich!

Aufnahmen des internationalen Filmfestivals von Rom zeigen das Paar bei seinem ersten gemeinsamen Auftritt. Händchen haltend geben die Italienerin und der US-Amerikaner Interviews oder posieren strahlend Arm in Arm für Fotos – offenbar können die beiden keine Sekunde lang die Hände voneinander lassen! Auch farblich harmonieren die beiden Turteltauben an diesem Abend. Während Tim sich in einem klassischen schwarzen Anzug zeigte, entschied sich seine Auserwählte für ein langes und figurbetontes graues Kleid.

"Was ich sagen kann... Ich bin froh, diesen Mann getroffen zu haben", hatte die italienische Schauspielerin gegenüber Elle von ihrem neuen Partner geschwärmt und damit auch offiziell ihre Beziehung bestätigt. "Ich habe den Mann kennengelernt, liebe ihn", hatte Monica erklärt.

Getty Images Tim Burton und Monica Bellucci im Oktober 2023

Getty Images Tim Burton und Monica Bellucci auf dem Filmfestival in Rom 2023

Getty Images Monica Bellucci, Schauspielerin

