Ihnen macht der Altersunterschied offenbar nichts aus: Stolze 30 Jahre liegen zwischen Jeff Goldblum (66) und seiner Frau Emilie. Die beiden sind nun seit fünf Jahren verheiratet und turteln herum wie ein frisch verliebtes Paar. Auf dem roten Teppich machen sie stets eine gute Figur zu zweit. Und auch sonst scheinen sie kein Problem damit zu haben, ihre Gefühle füreinander der ganzen Welt zu zeigen – wie neue Bilder jetzt aufs Neue beweisen.

Der 66-Jährige wurde mit seiner Frau von Papparazzi erwischt, als sie gerade aus einem Café in West Hollywood gingen, berichtet die Daily Mail. Bilder des Onlineportals zeigen die beiden Hand in Hand, dann geben sie sich einen leidenschaftlichen Kuss – inklusive Griff auf den Po. Offenbar hat Jeff den Fotografen entdeckt, denn ein weiteres Bild zeigt den "Jurassic Park"-Star, wie er mit einem verschmitzten Lächeln in die Kamera schaut. Kurz zuvor hatte seine 36-jährige Frau auch auf ihrem Instagram-Profil zwei süße Pärchenfotos gepostet. Darauf lehnt sie sich an ihren Mann, die beiden befinden sich im gemeinsamen Garten. Dazu schreibt sie: "Der ganze Regen über das Wochenende und die letzten Monate hat unseren Garten belebt und wir fühlen das Leuchten in der Luft!"

Auf Instagram stellt Emilie neben Pärchen-Pics auch die enorme Flexibilität ihres Körpers zur Schau. Die Kanadierin war früher olympische Turnerin, im Jahr 2000 nahm sie an den Sommerspielen in Sydney teil.

Getty Images Jeff und Emilie Goldblum bei der Vanity Fair Oscar Party 2019

Instagram / emiliegoldblum Jeff Goldblum mit seiner Frau Emilie

Instagram / emiliegoldblum Emilie Goldblum, Tänzerin

