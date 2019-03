Sie weiß, wie die neuen GNTM-Mädels ticken! Germany's next Topmodel-Siegerin Stefanie Giesinger (22) war in der fünften Folge der aktuellen Staffel neben Heidi Klum (45) als Gastjurorin zu sehen. Sie half den Nachwuchsmodels bei den anstehenden Challenges und schickte zusammen mit Heidi ein Mädchen am Ende nach Hause. Dass Steffi nach dem Kennenlernen der jungen Frauen Teilnehmerin Sayana als ihre persönliche Favoritin auserwählte, gab sie bereits preis. Doch was denkt die 22-Jährige generell über die Kandidatinnen der 14. Auflage?

Steffi verrät im Gala-Interview, dass die Mädchen nach 14 Staffeln mittlerweile viel besser wissen, was wichtig sei: "Ich habe das Gefühl, dass sie in diesem Jahr deutlich reifer sind, als es zum Beispiel in meiner Staffel der Fall war." Sie wüssten ganz genau, dass sie immer freundlich sein müssen und gute Interviews geben können. In den Jahren davor seien die Mädchen viel mehr einfach drauf los, während sie jetzt alle einen richtigen Plan zu haben scheinen, schildert Steffi.

Obwohl es für das erfolgreiche Model quasi ein Heimspiel in der Casting-Show war, wurde ihr Besuch mit gemischten Gefühlen wahrgenommen. Einige Zuschauer freuten sich, die Beauty mal wieder im TV zu sehen, während sie bei anderen nicht richtig authentisch rüberkam. "Du warst schon ein bisschen lahm. Als hättest du dich nicht getraut, deine Meinung zu sagen", schrieb beispielsweise einer ihrer Follower auf Instagram.

Splash News Stefanie Giesinger auf dem Weg zum Victoria's Secret-Casting in NY

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger im Jahr 2015

Pascal Le Segretain/Getty Images Stefanie Giesinger während der Berlinale 2019

