Die zwei Seiten des Jens Büchner (✝49). Der Goodbye Deutschland-Star verstarb im November 2018 an den Folgen seiner Lungenkrebs-Erkrankung. Seine Fans werden ihn als leicht chaotischen, aber immer sympathischen Menschen in Erinnerung behalten. Er stand gerne im Mittelpunkt und liebte die Arbeit vor der Kamera. Doch seine Frau Danni Büchner (41) zeichnet jetzt auch ein Bild von ihrem Mann, das fernab vom "Malle-Jens" liegt: Denn privat war der Auswanderer sehr sensibel.

Bei seiner Familie war Jens keine extrovertierte Rampensau – ganz im Gegenteil: "Zuhause war er Jens Büchner, der sensible, der kuschelige und der oft umarmt werden wollte", gibt die Witwe tiefe Einblicke bei einem Interview mit RTL. Jens kuschelte sich stets im Bett an seine Frau und schlief immer vor ihr ein, "weil er das Gefühl mochte, geborgen zu sein." Danni beschreibt Jens als einen Mann, der draußen immer so stark war, obwohl er eigentlich sehr verletzlich war.

Noch mehr Aspekte aus Jens Leben werden am 11. März in einem "Goodbye Deutschland"-Special beleuchtet. Der Sender Vox hat sich zusammen mit den Hinterbliebenen dazu entschlossen, eine letzte Folge über die Büchner-Famillie zu drehen.

Starpress/WENN.com Daniela und Jens Büchner beim Deutschen Comedypreis 2016

Actionpress Daniela und Jens Büchner im Mega-Park auf Mallorca

actionpress Jens Büchner, 2018

