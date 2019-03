Nur ein schlechter Witz? Bereits nach der Trennung von seiner Ex-Verlobten Ariana Grande (25) hatte Pete Davidson (25) mit einem außergewöhnlichen Tattoo für Gesprächsstoff gesorgt: Seither trägt der "Saturday Night Live"-Star nämlich das englische Wort für "verflucht" im Nacken. Mit seiner neuesten Tätowierung setzte der Comedian nun aber noch einen drauf. Ab sofort ziert eine ganz besondere Kreatur vom Ellenbogen bis zur Schulter seinen Oberarm!

Via Instagram teilt der Tattoo-Künstler Ryan Mullins regelmäßig Bilder seiner herausragenden Arbeiten. Nun veröffentlichte der New Yorker aber ein besonders außergewöhnliches Meisterwerk: ein riesiges Einhorn! In der Bildunterschrift verriet Ryan zudem, dass es sich beim stolzen Träger dieses Tattoos um keinen Geringeren als Pete Davidson handelt. Und dieser wurde von den Fans für seine neue Hautverzierung offenbar absolut nicht beneidet. "Was für ein verdammt schreckliches Tattoo", kommentierte beispielsweise ein Follower.

Damit wollten Petes Fans aber keinesfalls die Arbeit des Tätowierers beleidigen. Das Nadelwerk schien bei seiner Community allen voran wegen des Motivs durchzufallen. So stellte ein Follower klar: "Die künstlerische Ausführung ist natürlich wunderschön, aber ein Einhorn?" Es wird sich zeigen, ob der Komiker mit seiner nächsten Tätowierung auf ähnlich viel Unverständnis bei seinen Fans treffen wird.

Adriana M. Barraza/WENN.com Pete Davidson im Januar 2019

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Doug Peters / Empics / ActionPress Pete Davidson und Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2018

